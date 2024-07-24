القنوات الناقلة لمباراة مصر والدومينيكان في أولمبياد باريس 2024

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث عشاق ومحبي كرة القدم العالمية عن القنوات الناقلة لمباراة مصر وجمهورية الدومينيكان في بطولة أولمبياد باريس 2024.

موعد مباراة مصر وجمهورية الدومينيكان في أولمبياد باريس 2024

من المقرر أن تقام مباراة مصر وجمهورية الدومينيكان يوم الأربعاء 24 يوليو 2024 على ملعب لابوجوار وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة من أولمبياد باريس 2024.

وستقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة السابعة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والدومينيكان

تذاع مباريات أولمبياد 2024 عبر قنوات بي إن سبورتس، حيث تذاع مباراة مصر وجمهورية الدومينكان عبر شاشتها.

وسوف يتم إذاعة اللقاء عبر beIN Sports HD 1 بتعليق علي محمد علي.

يشارك منتخب مصر الأولمبي في المجموعة الثالثة بجانب كلا من إسبانيا وأوزبكستان وجمهورية الدومينيكان.

ومن المقرر أن يقابل منتخب مصر الأولمبي منتخب جمهورية الدومينيكان ثم سيواجه منتخب أوزبكستان في الجولة الثانية ويختتم المباريات بمباراة إسبانيا.