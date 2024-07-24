نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنسو فاتي ينضم لقائمة مصابي برشلونة أمام ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي برشلونة الإسباني عن إصابة لاعبه أنسو فاتي نجم الفريق الكروي الأول خلال التدريبات استعدادًا للموسم الجديد.

وقال النادي في بيان رسمي أن أنسو فاتي تعرض لإصابة في باطن قدمه اليمنى، وسيخضع للعلاج في برشلونة، مدة غيابه ستتوقف على وتيرة تعافيه.

موعد مباراة الكلاسيكو الودي بين ريال مدريد وبرشلونة

ومن المقرر أن برشلونة سيواجه ريال مدريد وديا في الجولة التحضيرية بالولايات المتحدة الامريكية، يوم الأحد الموافق 4 أغسطس وهو يعاني من غياب العديد من لاعبيه.

غيابات برشلونة أمام ريال مدريد في الكلاسيكو الودي

-بيدري

-جافي

-أراوخو

-دي يونغ

-أنسو فاتي.

يذكر أن أنسو فاتي عاد للعب في صفوف برشلونة بعد انتهاء فترة إعارته لفريق برايتون الإنجليزي، ولكن الإصابات أبعدته عن استعادة مستواه الذي بدأ به مسيرته مع البرسا في مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد، سيكون البارسا دون عدد من لاعبيه، بما في ذلك أنسو فاتي.