نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد التعادل.. ترتيب مجوعة منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد أمس الأربعاء الموافق 24-7-2024، انتهاء منافسات الجولة الأولى، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة أولمبياد باريس.

وتضم مجموعة منتخب مصر الأولمبي كل من: منتخبات إسبانيا وأوزبكستان والدومينيكان في دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024».

وسقط منتخب مصر الأولمبي في فخ التعادل السلبي مع جمهورية الدومينيكان في المباراة التي جمعتهما، مساء أمس ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات أولمبياد باريس.

فيما حقق منتخب إسبانيا الفوز على نظيره الأوزبكي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب «بارك دي برانس».

ترتيب مجموعة منتخب مصر في أولمبياد باريس

1- منتخب إسبانيا: 3 نقاط

2- منتخب مصر: نقطة واحدة

3- منتخب الدومينيكان: نقطة

4- متنخب أوزبكستان: بلا نقاط