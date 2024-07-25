نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من ستواجه مصر؟.. مواعيد الجولة الثانية من مباريات كرة القدم في أولمبياد باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في أولمبياد باريس 2024، والتي تعادل خلالها منتخب مصر مع منتخب الدومينيكان، بنتيجة سلبية.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب أوزبكستان، يوم السبت 27 يوليو، حيث تقام جميع مباريات الجولة الثانية في هذا اليوم.

مواعيد الجولة الثانية من مباريات كرة القدم في أولمبياد باريس

يستعرض لكم دوت الخليج الرياضي مواعيد مباريات الجولة الثانية من مباريات أولمبياد باريس 2024، وتأتي كالتالي:-

المجموعة الأولى

نيوزيلندا 8:00 أمريكا

فرنسا 10:00 غينيا

المجموعة الثانية

الأرجنتين 4:00 العراق

المغرب 6:00 أوكرانيا

المجموعة الثالثة

مصر 6:00 أوزبكستان

إسبانيا 4:00 الدومينيكان

المجموعة الرابعة

الكيان الصهيوني 8:00 باراجواي

اليابان 10:00 مالي