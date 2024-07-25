نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشاهدة صلاح.. موعد مباراة ليفربول وريال بيتيس الودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي فريق ليفربول مع نظيره ريال بيتيس، يوم السبت 27 يوليو، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.

تُقام المباراة بين فريقي ليفربول وريال بيتيس في الساعة الواحدة والنصف صباحا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي الساعة الثانية والنصف صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية.

قائمة ليفربول لمعسكر أمريكا

أعلن آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، قائمة الفريق التي ستدخل معسكر أمريكا لخوض بعض المباريات الودية، وتأتي كالتالي:-

واتارو إندو – دومينيك سوبوسلاي – محمد صلاح – كرتيس جونز – هارفي إليوت – كونستانتينوس تسيميكاس – أندرو روبرتسون – فابيو كارفاليو – ستيفان بايشيتيتش – شامبرس – بيتالوجا – ناثانيال فيليبس – جوردون – دواك – مكونيل – جاروس – كوامين كيلير – بيك – نالو – كوماس – فان دين بيرج – جارل كوانسا – مورتون – كونور برادلي – بلير – ستيفينسون – ديفيس – نيوني.

ولا يزال أليسون بيكر، فيرجيل فان ديك، إبراهيما كوناتي، ترينت ألكسندر أرنولد، جو جوميز، أليكسيس ماك أليستر، ريان جرافينبيرش، كودي جاكبو، ديوجو جوتا، داروين نونيز ولويس دياز، جميعهم في فترة الراحة بعد الموسم.