نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك وبيراميدز القادمة في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لمواجهة نظيره الزمالك، مساء غدا الجمعة، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة بيراميدز أمام نظيره فريق الزمالك، في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك أمام بيراميدز في الدوري المصري

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة الزمالك أمام نظيره فريق بيراميدز، عبر قناة أون تايم سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري المصري الممتاز.