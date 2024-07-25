نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشاهدة منتخب مصر.. القنوات الناقلة لمباريات كرة القدم في أولمبياد باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يريد محبو مشاهدة كرة القدم في كل مكان، معرفة القنوات الناقلة لمباريات أولمبياد باريس التي انطلقت أمس الأربعاء الموافق الرابع والعشرين من شهر يوليو الجاري.

وكان منتخب مصر قد تعادل سلبيًا مع نظيره جمهورية الدومينيكان، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بأولمبياد باريس.

ويستعد الفراعنة لمواجهة أوزبكستان يوم السبت المقبل 27-7-2024 على ملعب "لا بوجوار"، وذلك في إطار ثاني جولات مرحلة المجموعات بأولمبياد باريس.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة مصر وأوزبكستان يوم السبت المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباريات أولمبياد باريس

يمكنكم مشاهدة مباريات أولمبياد باريس، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لهذا الحدث، عبر قنواتها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

معدل الترميز: 27500.

جودة العرض: HD.