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أحمد جودة - القاهرة - في قرعة التجديف لأولمبياد باريس 2024، تم تحديد منافسات بطلنا الأولمبي عبد الخالق البنا والثنائي محمد علاء قوطة وأحمد خالد تيتو.

قرعة أبطال مصر في التجديف بأولمبياد باريس 2024

في سباق القارب الفردي، سيواجه عبد الخالق البنا منافسين من اليونان ونيوزيلندا وأنجولا والهند وكازاخستان. سيتنافس البنا في خط السباق رقم 2 يوم السبت 27 يوليو الساعة 10 صباحًا بتوقيت القاهرة.

أما في سباق القارب الزوجي خفيف الوزن، فسيشارك محمد علاء قوطة وأحمد خالد تيتو في منافسة ضد فرق من اليونان والنرويج وإيرلندا وأوكرانيا. سيتنافس الثنائي في خط السباق رقم 1 يوم الأحد 28 يوليو الساعة 1:20 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

علما بأن بعثة التجديف المصرية يرأسها الدكتور عمرو النوري رئيس الاتحاد المصري للتجديف ويرافقه الكابتن محمد طه المدير الفني والكابتن محمد جمعة مدرب المنتخب الوطني للتجديف.

سيكون هذا الحدث فرصة ذهبية لأبطالنا الأولمبيين لتحقيق إنجازات جديدة للرياضة المصرية في أولمبياد باريس 2024.