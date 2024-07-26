نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جلسة منتظرة بين محافظ بورسعيد ورئيس المصري لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتطلع مجلس إدارة المصري، لعقد جلسة خلال الأيام القادمة مع محافظ بورسعيد وذلك فور عودة كامل أبو على رئيس النادي، من ألمانيا لبحث سبل الدعم المالي وتحقيق استقرار أكبر للفريق.

اجتماع مرتقب بين محافظ بورسعيد ورئيس المصري

يأتي هذا الاجتماع في وقت حرج للنادي، حيث يسعى النادي المصري لتعزيز موارده المالية لمواجهة التحديات المتزايدة التي تواجهها الأندية الرياضية في الفترة الأخيرة.

تعتبر هذه الجلسة فرصة هامة للنادي المصري للحصول على دعم مالي يمكنه من مواصلة تحقيق النجاح والتفوق على الصعيدين المحلي والدولي.

وكان النادي قد شهد في الفترة الأخيرة بعض الصعوبات المالية التي ما زال يعاني منها.