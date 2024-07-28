"منتخب اليد وأبطال السلاح".. تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع بعثة مصر الأولمبية

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أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، جلسة مع ثنائي منتخب السلاح، زياد السيسي ومحمد عامر، لرفع روحهما المعنوية والتأكيد على ضرورة تعويض ما فاتهما في منافسات الفرق. كما تابع الوزير تدريبات فريق رفع الأثقال وتأكد من استخدامهم لأحدث الأجهزة التدريبية.

تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع بعثة مصر الأولمبية

في جولة أخرى، تفقد الوزير منطقة الطعام للاطمئنان على جاهزيتها بأعلى مستوى، واحتوائها على كافة المستلزمات الضرورية للأبطال. وجه أيضًا هشام العامري، دكتور التغذية للبعثة المصرية، بتوفير نظام غذائي متوازن يحتوي على البروتين النباتي والحيواني.

كما عقد الدكتور صبحي جلسة مع منتخب كرة اليد والمدير الفني للفريق، الذي أشاد بجميع الترتيبات وأكد على تركيزه مع اللاعبين لتحقيق إنجازات متميزة.

بالإضافة إلى ذلك، قام الوزير بجولة في منطقة التدريبات البدنية ومكان إقامة البعثة المصرية، وحث المجموعة الإدارية على توفير كافة سبل الراحة للأبطال المصريين.

تشارك مصر في أولمبياد باريس 2024 بعدد 148 لاعبًا ولاعبة أساسيًا و16 لاعبًا احتياطيًا، بإجمالي 164 لاعبًا في 22 رياضة. وتعد هذه البعثة الأكبر في تاريخ العرب وإفريقيا.

تقام فعاليات أولمبياد باريس 2024 في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس في العاصمة الفرنسية باريس.