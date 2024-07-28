نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يتلقي عرضا سعوديا ضخما لضم نجم الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



ذكرت تقارير صحفية سعودية وإسبانية عن تلقي نادي برشلونة عرضا ضخما من الدوري السعودي لضم لاعبه البرازيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت التقارير أن نادي النصر السعودي قدم عرضا لنادي برشلونة لضم اللاعب رافينيا لدعم صفوف الزعيم.

وكان قد عرض الهلال السعودي علي النادي الكتالوني 65 مليون يورو، لضم اللاعب وهو مبلغ يعتبره النادي الكتالوني منخفضًا إلى حد ما بالنسبة لسعر رافينيا، خاصة وأنه برشلونة لمدة موسمين تكلف 58 مليونًا ثابتًا بالإضافة إلى 7 ملايين متغيرات.

ويسعي برشلونة لبيع أكبر عدد من اللاعبين لحل الأزمة المادية التي يمر بها النادي في ظل سعيه للتعاقد مع كل من نيكو ويليامز وداني أولمو.

وشارك البرازيلي رافينيا في 37 مباراة مع برشلونة خلال الموسم الماضي بمختلف المسابقات سجل خلالها 10 أهداف وصنع 11 آخرين.