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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر راياسا ليال.. أصغر لاعبة تظفر بميداليتين أولمبيتين في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - نجحت البرازيلية راياسا ليال يوم أمس الأحد في الظفر بالميدالية البرونزية وذلك في منافسات التزلج على اللوح وهي التي أقيمت ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة في باريس 2024.
وتمكنت صاحبة الستة عشر عامًا من إنهاء السباق في المركز الثالث وذلك بعد اليابانية كوكو يوشيزاوا ومواطنتها ليز آكاما أصحاب الميداليتين الذهبية والفضية على الترتيب.
أصغر لاعبة تظفر بميداليتين أولمبيتين
وتمكنت الرياضية البرازيلية الواعدة بهذا التتويج من دخول تاريخ الأولمبياد من الباب الكبير بعد أن باتت أصغر لاعبة تنجح في الظفر بميدالية في نسختين مختلفتين.
حيث سبق وأن قامت ليال بالفوز بالميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2021 وكان عمرها آنذاك ثلاثة عشر عامًا فقط.
وأستطاعت ماياسا أن تكسر الرقم القياسي الذي كان مسجلًا باسم الأمريكية دوروثي بوينتون-هيل وهي التي سبق وأن فازت بالميدالية الفضية في أولمبياد أمستردام 1938 وبعدها نجحت في الظفر بالميدالية الذهبية في لوس آنجلوس 1932 وكان عمرها وقتها 17 عامًا.