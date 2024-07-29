نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "كلاسيكو الأرض".. ريال مدريد وبرشلونة في شيكاغو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصلت بعثة ريال مدريد إلى شيكاغو فجر اليوم الإثنين لبدء جولتها التحضيرية استعدادًا للموسم الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونشر الفريق الأبيض عبر حسابه الرسمي على شبكة اكس "نحن في شيكاغو"، مع صور لوصول البعثة إلى فندق الإقامة، وسط حضور لعشاق الريال، وكذلك صور للحارس البلجيكي تيبو كورتوا والمدرب كارلو أنشيلوتي.

"كلاسيكو الأرض".. ريال مدريد وبرشلونة في شيكاغو



وسيلعب ريال مدريد ثلاث مباريات على الأراضي الأمريكية سيبدأها بميلان يوم الأربعاء، ثم برشلونة السبت، قبل أن يختتم الجولة بمواجهة تشيلسي يوم 6 أغسطس.



وسيغيب عن الجولة نجم الريال المنضم إليه حديثًا، الفرنسي كيليان مبابي، وكذلك باقي اللاعبين الدوليين الذين شاركوا في البطولات الدولية خلال فترة الصيف.