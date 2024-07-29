أولمبياد باريس.. ندى حافظ تتأهل لدور الـ16 في منافسات سلاح السابر

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أحمد جودة - القاهرة - نجحت ندى حافظ لاعبة منتخب مصر لسلاح السابر تخطي عقبة دور الـ32 والوصول للدور ثمن النهائي من دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وذلك بعد أن تخطت عقبة اللاعبة الأمريكية اليزابيث تارتاكوفسكي

ندى حافظ تتأهل لدور الـ16 في منافسات سلاح السابر

وتمكنت ندى من حسم المباراة لصالحها وذلك بنتيجة ثلاثة عشر مقابل خمسة عشر في انتظار موقعة دور الـ16.

جدول منافسات البعثة المصرية اليوم الاثنين في أولمبياد باريس 2024

تواصل البعثة المصرية، اليوم الاثنين، خوض منافساتها في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، أبرزها مباراة منتخب مصر لكرة اليد ضد الدنمارك.

ويلتقي محمد حمزة لاعب سلاح الشيش، مع الفائز من بطل الجزائر وبولندا، في دور الـ32، عند الساعة الواحدة وخمس دقائق ظهرًا.

ويواجه علاء أبو القاسم لاعب سلاح الشيش، نظيره بطل اليابان في دور الـ32، عند الساعة 2 وخمس دقائق، في الوقت الذي سيواجه فيه عبد الرحمن طلبة لاعب سلاح الشيش، مع بطل المجر، في دور الـ32 أيضًا.

وفي تمام الساعة الثالثة عصرًا، سيلتقي منتخب مصر لكرة اليد مع نظيره الدنمارك، ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بأولمبياد باريس 2024.

وسيخوض مروان القماش بطل مصر في السباحة، منافسات 800 متر حرة، عند الساعة الواحدة إلا دقيقتين ظهرًا، بينما في تنس الطاولة سيلتقي عمر عصر ضد بطل الإكوادور في فردي الرجال ضمن منافسات دور الـ32، عند الساعة العاشرة مساءً.

وتقام دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 خلال الفترة من 26 يوليو الجاري حتى 11 من شهر أغسطس المقبل.

