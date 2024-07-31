نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. عملاق أوروبي يستهدف ضم نجم الأهلي ورقم تاريخي ينتظر النني في الأولمبياد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الاربعاء 31-7-2024 في السطور التالية:

صباح الكورة

وتأتي أبرز موضوعات صباح الكورة وفق ما يلي:-

نيس يستهدف ضم محمد عبد المنعم

تواجد محمد عبد المنعم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضمن اهتمامات نادِ أوروبي آخر خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية، حيث أنه يقع حاليا تحت أنظارهم لما يقدمه مع الأحمر من إنجازات وتسعى الفرق للتعاقد معه للاستفادة من خدماته.

وترددت أقاويل خلال الفترة الماضية، تخص رحيل محمد عبد المنعم، وعن إمكانية مغادرة اللاعب ابواب القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الجارية.

وارتبط اسم عبد المنعم، من قبل مع نادي بولونيا الإيطالي، حيث أنه يسعى لضم اللاعب وقطع الطريق على أي فريق أخر للتمكن من أخذ اللاعب للانضمام.

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن محمد عبد المنعم، هو رغبة نادي أوروبي آخر، بخلاف بولونيا، ويتواجد في الدوري الفرنسي، معلنه أن نادي نيس الفرنسي يريد التعاقد مع صاحب الـ25 عامًا.

وأشارت أن نادي نيس الفرنسي، سيضم لاعب الأهلي في تواجد جان كلير توديبو، دون الحاجة إلى بيع اللاعب جان كلير توديبو، لما يحتاجه الفريق من ضم قلب دفاع جديد.

وأوضحت أن هناك اهتمام كبير من قبل نادي نيس الفرنسي، ولكن لم يحدث تواصل بشكل رسمي من قبل الفريق مع النادي الاهلي مباشرة، كما ذكرت بعض الوسائل الإعلامية المصرية.

رقم تاريخي في انتظار محمد النني مع منتخب مصر الأوليمبي

ينتظر النجم الدولي محمد النني، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي السابق، وفريق الجزيرة الإماراتي الحالي، تحقيق رقم تاريخي مع منتخب مصر الأولمبي خلال الفترة المقبلة

ونجح منتخب مصر الأولمبي في التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة أولمبياد باريس 2024، بعدما حقق فوزًا هاما على نظيره المنتخب الإسباني بهدفين مقابل هدف وحيد.

وتصدر المنتخب الوطني مجموعته الثانية في أولمبياد باريس 2024، برصيد 7 نقاط، بينما احتل منتخب إسبانيا المركز الثاني بواقع 6 نقاط.

ويتربع الثنائي علي الحسني ومحمد بدوي على قائمة أكثر من شارك بقميص منتخب مصر في الأولمبياد برصيد 8 مباريات لكل لاعب.

ويتبقى مباراة واحدة فقط للاعب المصري محمد النني، من أجل معادلة هذا الإنجاز، وهو ما يقترب من تحقيقه حال مشاركته في مباراة الدور ربع النهائي.

وشارك محمد النني مع منتخب مصر الأولمبي حتى الآن في ثلاث مباريات منذ انطلاق بطولة أولمبياد باريس، وهم مباريات منتخب جمهورية الدومينيكان، وأوزبكستان، بالإضافة إلى مباراة إسبانيا أمس الثلاثاء.

