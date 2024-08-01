نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دون سدادات أذن.. ديكيتش التركي يحصد فضية الرماية ويثير الجدل بالصور في أولمبياد باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لفت التركي يوسف ديكيتش الأنظار حوله، بسبب هدوئه على عكس اللاعبين حوله، في منافسات الرماية باولمبياد باريس.

ديكيتش التركي يحصد فضية الرماية

حيث حصل ديكيتش على أول ميدالية في تاريخ تركيا بالرماية بعد فوزه بالميدالية الفضية في منافسات الرماية "مسدس 10 متر زوجي مختلط، بجانب زميلته سيفال إيلايدا ترهاني أمس، في أولمبياد باريس 2024.

وأثارت صورة ديكيتش دهشة رواد التواصل الاجتماعي، حيث أنه كان يلعب دون توتر إطلاقا، علاوة على ذلك لعبه دون ارتداء سدادات الأذن والنظارات الواقية، بعكس أي لاعب آخر في نفس الرياضة.

وتعد هذه المرة الخامسة التي يشارك فيها ديكيتش بالأولمبياد للمرة الخامسة في تاريخه، ولكنه توج بفضية باريس 2024، حيث تعتبر الميدالية الأولى له في الحدث الرياضي الأقدم على الاطلاق.

وجدير بالذكر أن ديكيتش التركي ذو 51 عامًا قد فاز مرتين ببطولة العالم في الرماية، وحسم سباقات المسدس القياسي (25 مترًا) والمسدس المركزي (25 مترًا).