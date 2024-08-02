رياض محرز يعلن دعمه لإيمان خليف

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجزائري رياض محرز نجم أهلي جدة السعودي دعمه للملاكمة الجزائرية إيمان خليف.



وأثارت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف الجدل في فرنسا، حيث تم إستبعادها من بطولة العالم للملاكمة العام الماضي بعد فشلها في اجتياز اختبار الأهلية للجنس.



لكن تم السماح لها بالمشاركة في أولمبياد باريس 2024 بعد أن قالت اللجنة الأولمبية الدولية أن إيمان خليف استوفت معايير الأهلية.



وتغلبت خليف على الإيطالية أنجيلا كاريني في 46 ثانية يوم الخميس وانسحبت الملاكمة الإيطالية من النزال وهي تبكي.



وأثار فوز خليف انقسام الآراء، وأعلن محرز دعمه للملاكمة الجزائرية وقال في مقطع فيديو: "مرحبا إيمان خليف، أنا رياض محرز وأعرف إنكي ملاكمة رائعة، حظا سعيدا وآمل أن تكوني أول جزائرية تفوز ببطولة العالم".



كما أعربت شخصيات جزائرية شهيرة أخرى عن دعمها لإيمان خليف، مثل الإعلامي الجزائري يوسف زغبة وهو صديق مقرب للملاكمة الجزائرية.



ونشر زغبة صورة لإيمان خليف وعلق عليها قائلا: "شكرا لكل من دافع ودعم بطلتنا إيمان خليف، لقد تواصلت للتو مع إيمان وهي تتقدم بالشكر والتقدير لكم جميعا من كل الجنسيات".



وفي مارس من العام الماضي 2023 قال رئيس الإتحاد الدولي للملاكمة عمر كريمليف أن اختبار الحمض النووي أظهر أن إيمان خليف لديها كروموسومات.



وقالت اللجنة الأولمبية الدولية في وقت لاحق أنه تم إستبعاد إيمان خليف بسبب إرتفاع مستويات هرمون التستوستيرون لديها.



وزعمت خليف أن إستبعادها كان مؤامرة لمنعها من الفوز.



وقد تولت اللجنة الأولمبية الدولية مسؤولية الملاكمة الجزائرية من الإتحاد الدولي للملاكمة، واستخدمت مجموعة مختلفة من القواعد التي كانت مبنية على قواعد الألعاب الأولمبية الصيفية السابقة، ونتيجة لذلك تم السماح لإيمان خليف بالمشاركة في المنافسة.