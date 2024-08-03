نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما موعد نزال الملاكمة " إيمان خليف " في ربع نهائي أولمبياد باريس 2024 ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نقدم لكم عبر موقعكم " دوت الخليج الرياضي"، كل ما تريد معرفته عن المواجهة المرتقبة من قِبل العالم العربي والأوروبي، بين الملاكمة الجزائرية إيمان خليف ومنافستها المجرية لوكا آنا هاموري في ربع نهائي أولمبياد باريس 2024.

وكانت إيمان خليف قد نجحت في الفوز في لقائها الأول، بعد انسحاب الإيطالية أنجيلا كاريني، بعد 46 ثانية من بداية اللقاء، مما أثار الجدل خلال الأيام الماضية.

حيث قامت الإيطالية أنجيلا كاريني، بالحديث عن مواجهتها مع إيمان خليف، قائلة:" لم اتلقي لكمة بهذه القوة في حياتي". بالإضافة إلى اتهام الملاكمة الجزائرية بأن لديها هرمونات ذكورة عالية.

وحصلت الملاكمة الجزائرية على دعم كبير من قِبل الوطن العربي، بعد الهجوم الذي شنته عليها المنسحبة أنجيلا كاريني.

تشارك الملاكمة الجزائرية في وزن 66 كغم في ربع نهائي منافسات الملاكمة النسائية في أولمبياد باريس 2024. تسعى إيمان خليف لتحقيق انتصار جديد يقودها نحو المجد الأولمبي.

موعد لقاء إيمان خليف ولوكا آنا هاموري

تنطلق مواجهة إيمان خليف ولوكا آنا هاموري، في ملاكمة السيدات وزن 66 كجم، مساء اليوم السبت في تمام الساعة 6:22 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتقوم شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية بإذاعة جميع منافسات أولمبياد باريس 2024، وبالتالي يمكنكم مشاهدة لقاء إيمان خليف ونظيرتها لوكا آنا هاموري عبر شاشتها.