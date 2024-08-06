نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولمبياد باريس.. محمود عبد الرحمن يخسر أمام بطل أوزبكستان في ثمن نهائي المصارعة الرومانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى محمود عبد الرحمن لاعب المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية، خسارة من بطل أوزبكستان في منافسات ثمن النهائي لوزن 77 كجم مصارعة رومانية.

وخسر عبد الرحمن من بطل أوزبكستان بنتيجة 9-0، لينتظر بطل مصر وصول بطل أوزبكستان لنهائي المنافسات من أجل دخول دور الترضية والمنافسة على الميدالية البرونزية.

وتضم بعثة مصر في المصارعة 11 لاعبًا وهم:

المصارعة الرومانية: مؤمن ربيع في وزن 60 كجم، محمد إبراهيم كيشو في وزن 67 كجم، ومحمود خالد في وزن 77 كجم، ومحمد مصطفى في وزن 87 كجم، ومحمد جبر في وزن 97 كجم، وعبد اللطيف منيع في وزن 130 كجم.

المصارعة الحرة: جمال عبد الناصر في وزن 57 كجم وعمرو رضا في وزن 74 كجم، ومصطفى جبر في وزن 97 كجم، وضياء الدين جودة في وزن 125 كجم، فيما تمثل المصارعة النسائية اللاعبة ندى مدني في منافسات وزن 50 كجم.

