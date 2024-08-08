نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي السابق: مواجهة المنتخب الأولمبي أمام المغرب "صعبة".. الفراعنة يعانون من خط الدفاع في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد عمارة نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق أن مواجهة المنتخب الأولمبي أمام المغرب اليوم تشهد صعوبة كبيرة وذلك بسبب تاريخ المواجهات بينهم وتفوق عناصر المنافس مثل سفيان رحيمي هداف الاولمبياد وأشرف حكيمي.



وأوضح محمد عمارة خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و10 مع محمد الليثى عبر إذاعة اون تايم سبورت آف آم على موجات 93.7 قائلا " منتخبنا الاولمبى هيعانى على مستوى خط الدفاع بعد غياب عمر فايد للإيقاف وإصابة أحمد عيد والميزه الوحيده لدى الفراعنة هى الكرة الجماعية التى يقدموها منذ بداية المنافسات ".



وأشار محمد عمارة " الأهلى حسم بطولة الدورى بشكل رسمى ولا يوجد مانع لإسناد سامى قمصان مهمة قيادة الفريق الفترة المقبلة ومنح فرصة كبيرة للأعين الشباب ".



واختتم محمد عمارة " لاعيبة الأهلى تم استهلكها بشكل كبير هذا الموسم ولا بد من منحهم راحة قبل خوض منافسات الموسم المقبل ".

