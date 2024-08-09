نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. باريس سان جيرمان يتعاقد مع الإكوادوري ويليام باتشو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن باريس سان جيرمان عبر موقعه الرسمي عن إتمام التعاقد مع المدافع الإكوادوري ويليام باتشو لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

ووقع المدافع الإكوادوري علي عقد انتقاله إلي صفوف العملاق الفرنسي صباح اليوم حتي يونيو 2029، بعدما اجتاز الفحوصات الطبية.

ووفقًا لما ذكرته التقارير الفرنسية، فإن قيمة صفقة انتقال ويليام باتشو إلي صفوف باريس سان جيرمان بلغت 40 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين يورو امتيازات.

باريس سان جيرمان يضم ويليام باتشو

وأجري المدافع الإكوادوري حوارًا مع موقع النادي، أعرب من خلاله عن سعادته البالغه بالانضمام إلي صفوف الفريق الفرنسي.

وقال ويليان "أنا سعيد للغاية بالانضمام إلى باريس سان جيرمان، أتمنى أن أحمل شخصيتي وأظهر كل تصميمي على الفوز بالعديد من الجوائز".

بينما تحدث ناصر الخليفي رئيس مجلس إدارة العملاق الفرنسي، قائلًا "يسعدنا أن نرحب بويليان باتشو في عائلة باريس سان جيرمان، ويليام لاعب دولي شاب رائع، وهو أحدث المواهب المنضمة إلى نادينا".

وشارك ويليام باتشو البالغ من العمر 22 عامًا، مع فريقه السابق الموسم الماضي، في 49 مباراة أحرز خلالهم هدف وحيد، وصنع 3 تمريرات حاسمة.