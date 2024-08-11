نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تريزيجية يشارك في تعادل طرابزون سبور سلبيًا أمام سيفاسبور في الدوري التركي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت مباراة طرابزون سبور وسيفاسبور بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري التركي على ملعب "4 أيلول الجديد".

تريزيجية يشارك في تعادل طرابزون سبور أمام سيفاسبور

شارك الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه كأساسي مع فريقه طرابزون سبور في هذه المباراة. وعلى الرغم من سيطرة طرابزون سبور على معظم فترات اللقاء، بنسبة استحواذ وصلت إلى 70%، إلا أن المباراة لم تشهد أي فرص محققة للتسجيل من كلا الفريقين، لتنتهي بالتعادل السلبي.

من الجدير بالذكر أن طرابزون سبور يستعد لخوض مباراة إياب تصفيات الدوري الأوروبي أمام فريق رابيد فيينا النمساوي، يوم الخميس المقبل على ملعب "أليانز"، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، بعد أن انتهت مباراة الذهاب بهزيمة الفريق التركي بنتيجة 1-0 على ملعب "بابارا بارك".