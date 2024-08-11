نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جهاد جريشة يحسم صحة ضربة جزاء زد أمام الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حسم جهاد جريشة الحكم الدولي السابق والخبير التحكيمي الحالي صحة ركلة جزاء زد والذي احتسبها الحكم إبراهيم محمد.

وأكد جريشة: "ركلة جزاء المحتسبة لفريق زد أمام الأهلي قرار غير صحيح من حكم المباراة لعدم وجود خطأ على المدافع سواء مسك أو دفع أو عرقلة ووجود احتكاك طبيعي".

وفشل زد في التقدم على حساب الأهلي بعد إهدار ركلة جزاء والتي ارتطمت في القائم بعد محاولة مصطفى مخلوف التصدي لها.



تشكيل الاهلي

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.‏

الدفاع: ياسر إبراهيم وخالد عبد الفتاح وعمر كمال وكريم الدبيس.

الوسط: كريم نيدفيد ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر ومصطفى أبو الخير ومحمد عبد الله.

الهجوم: محمود كهربا.



ويجلس على دكة البدلاء كل من:‏-

معتز محمد ويوسف عبد الحفيظ وحازم جمال وأحمد عابدين وأحمد أشرف وأحمد طعيمة ومحمد ‏رأفت ويوسف جمال وريندورف أدوم.