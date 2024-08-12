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أحمد جودة - القاهرة - أفادت بعض المصادر الصحفية بوجود قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة برشلونة ضد موناكو barcelona vs monaco اليوم الأثنين وهي التي تجمع بينهما على ملعب مونتجويك لحساب بطولة كأس خوان كأس جامبر 2024 الخاصة بالتحضير للموسم الكروي الجديد.

قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة برشلونة ضد موناكو barcelona vs monaco اليوم الأثنين

بالبحث عن هوية القناة المفتوحة التي تتولى نقل مباراة برشلونة ضد موناكو فإنها ستكون منقولة عبر أبوظبي الرياضية التي يمكن تثبيتها على التردد التالي:-

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11526.

الاستقطاب: أفقي.

جاء الترميز: 27500.

جاء معامل التصحيح: 5/6 أو AUTO.

متى تقام مباراة برشلونة ضد موناكو؟

تقام مباراة برشلونة ضد موناكو اليوم الموافق 12-08-2024 عند حلول الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة بتعليق بلال أحمد علام.