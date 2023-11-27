مش هتروح لدكتور تاني من دلوقتي.. وداعا لالام الاذن.. طريقة منزلية آمنة وفعالة لتنظيف الأذن والتخلص من الألم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعاني الكثيرون من تجمع الشمع في الأذن مما يسبب آلامًا حادة ومتكررة، وغالبًا ما يحدث ذلك بسبب عدم تنظيف الأذن بشكل صحيح، ففي بعض الأحيان يواجه البعض صعوبة في زيارة طبيب الأذن في أوقات متأخرة من الليل للتخلص من هذا الألم، فهناك طريقة آمنة وفعالة لتنظيف الأذن من الشمع في المنزل، دون تسبب أي ضرر للأذن وبإمكانك التخلص من الألم الناجم عنه.

إزالة الشمع من الأذن بالمنزل

إزالة الشمع من الأذن بالمنزل أفضل حل لتنظيف الأذن من التراكمات الشمعية في المنزل، مع التأكيد على أنها تتطلب تركيزًا ومهارة ودقة لتجنب أي ضرر قد يلحق بالأذن الحساسة، والتي قد تستدعي علاجًا طويلًا للتعافي.

كيفية إزالة الشمع من الأذن بالمنزل

قم بغلي كمية من الماء حتى تصل درجة حرارته إلى 40 درجة مئوية.

اترك الماء يبرد قليلاً بعد الغليان لتصبح درجته مناسبة.

استخدم سرنجة لأخذ كمية من الماء المبرد.

قم بتفريغ الماء ببطء في الأذن بحيث يتسرب إلى داخلها.

اترك الماء في الأذن لمدة تتراوح بين 5 إلى 10 دقائق.

انقلب رأسك جانبًا للسماح للماء والشمع المنحل بالتدفق خارج الأذن.

جفف الأذن بشكل جيد باستخدام قطعة قماش نظيفة أو منديل ناعم، فقد يشعر بعض الأشخاص ببعض الألم الطفيف، ولكنه يتلاشى عادة فوراً.

إذا استمر الألم لفترة طويلة يجب استشارة الطبيب على الفور حتى تاخذ العلاج المطلوب.