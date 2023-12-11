صدمة كبيرة .. الفتيات السعوديات يفضلن الزواج من أبناء هذه الجنسية العربية تعرف على السبب .. هتتصدم لما تعرف الجنسية

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ظهرت مجموعة من الأفعال التي لا تعتاد عليها المملكة وخاصة مع التطور الذي يحدث الآن، و فيما يتعلق بزواج النساء السعوديات، لاحظنا زيادة اهتمامهم المتزايد بالزواج من أشخاص من جنسيات مختلفة، بعيدًا عن التقليد السائد الذي يفرض الزواج من رجل سعودي، و من الملفت للانتباه أن هناك زيادة في عدد النساء السعوديات اللواتي يفضلن الزواج من رجال مصريين، حيث يعتبرونهم من بين الجنسيات التي يرونها مناسبة للزواج،وحاليًا الدراسات والتقارير تشير إلى أن هذه الظاهرة المنتشرة في المجتمع السعودي وأسباب انتشارها

أسباب زواج المرأة السعودي بأجنبي

يبدو أن الرجل الأجنبي، سواء كان مصريًا أو من جنسية أخرى، يتعامل مع النساء السعوديات بلطف واهتمام، من ناحية أخرى يرون بعضهن أن طبيعة الرجل السعودي قد تكون أحيانًا أكثر صرامة، مما يجعل النساء السعوديات يجدن الدعم والاهتمام اللذين يبحثون عنهم في شركائهم في الحياة، بالنسبة للنساء السعوديات يُمنحن الحق في التحكم في إقامة شريك حياتهن الأجنبي داخل المملكة العربية السعودية.

مميزات الزواج من امرأة سعودية

يُمنح زواج النساء السعوديات من رجل أجنبي الحق في التحكم في إقامته داخل المملكة، مما يُظهر تطورًا في دور النساء في المجتمع السعودي وقدرتهن على اختيار شريك حياتهن وتوجيه مسار حياتهن الزوجية، وتجدر الإشارة إلى أن هناك متطلبات وشروط يجب تحقيقها للزواج من رجل أجنبي، مثل وجود استقرار اجتماعي ومالي في الزوج المحتمل وقدرته على رعاية أسرته وتوفير حياة مستقرة، تشمل هذه الشروط مسائل مثل الوضع المالي والمهني للزوج المحتمل ومدى تناسبه مع الجانب الاجتماعي والثقافي للعائلة المستقبلية.