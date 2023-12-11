النتيجة هتبهرك.. حطي الباذنجان في المياه المغلية وهتنصدمي من النتيجة سر لا يعرفه الكثيرون

مكونات عمل مخلل باذنجان

إعادة صياغة:

تتألف وصفة مخلل الباذنجان من مكونات بسيطة ومتاحة في أي منزل، حيث يمكن تلخيص هذه المكونات كما يلي:

– كيلو باذنجان

– 1/2 كوب زيت زيتون

– الماء

– رشة ملح

– فلفل حار

– فلفل أخضر

– 1/2 كوب خل

– ثوم مفروم

طريقة التحضير تشمل الخطوات التالية:

1. غسل الباذنجان بالماء والخل لتنظيفه من الأتربة.

2. وضع الباذنجان في وعاء وغليه على النار لمدة 5 دقائق.

3. رفع الباذنجان من على النار.

4. وضع فلفل أخضر في وعاء وتقطيعه.

5. إعداد خليط من الملح والثوم المفروم والفلفل الأخضر والزيت والشطة.

6. فتح الباذنجان ووضع الخليط داخله.

7. وضع الباذنجان في وعاء وإضافة الخل والشطة، ثم تركه لامتصاص النكهات.

8. يمكن تخزين المخلل في الثلاجة لمدة ثلاثة أشهر لتتمتع بطعمه الرائع.

مميزات عمل مخلل الباذنجان في المنزل

تحقيقًا للعديد من الفوائد عند إعداد مخلل الباذنجان في المنزل، منها:

1. توفير النفقات بدلًا من شراء مخلل الباذنجان الجاهز.

2. الاستمتاع بمخلل ذو طعم رائع خالٍ من الإضافات الصناعية.

3. إمكانية إضافة نكهات إضافية كالجزر والشبت حسب الاختيار.

4. الحصول على باذنجان ذو جودة متميزة.

5. الاستفادة من فوائد الباذنجان الأسود الذي يحتوي على الحديد، مما يساعد في مكافحة الأنيميا.

6. تعزيز جهاز المناعة وتحسين الحماية ضد الأمراض.