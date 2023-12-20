خلطة الخميرة السحرية لتسمين الوجه ونفخ الخدود وتوريدها في 3 أيام لن تصدقي النتيجة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الوجه الممتلئ والخدود السمينة الوردية تدل على الصحة والاهتمام بجمال نضارة وجمال البشرة أما الوجه النحيف يجعل شكل الوجه باهت ويكون أكبر في السن، وفي الوقت الحالي يلجأ البعض إلى الذهاب إلى صالونات التجميل من أجل نفخ الخدود وتوريدها وتسمين الوجه ولكن هذه الطريقة مكلفة، ونحن في هذا المقال سوف نقدم لكم خلطة الخميرة الجبارة لتسمين الوجه ونفخ الخدود وتوريدها فتابعونا.

خلطة الخميرة لتسمين الوجه ونفخ الخدود

يمكنك الآن الحصول على وجه سمين ملئ بالنضارة والحيوية وأيضا خدود منفوخة ووردية من خلال إتباع الخطوات التالية:

المكونات:

بياض بيضة.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة من الحليب البودرة.

قطرات من عصير الليمون.

طريقة التحضير والاستخدام:

نقوم بخفق بياض البيضة في بولة باستخدام المضرب السلك حتى تتكون رغوة على الوجه ثم نضيف الخميرة.

مع الحليب البودرة ونقلب لحين الحصول على قوام متجانس إذا كانت البشرة غير حساسة أضيفي قطرات من عصير الليمون.

أما إذا كانت البشرة حساسة ضعي قطرات من ماء الورد ثم يوزع هذا المزيج على بشرة نظيفة باستخدام فرشاة.

يترك لمدة 20 دقيقة ثم يفرك بحركات دائرية وبعد ذلك يغسل بالماء الفاتر تكرر هذه الوصفة مرتين أسبوعيا.

لحين الحصول على وجه سمين وخدود منفوخة ووردية وسوف تلاحظي فرق واضح من أول استخدام.

تسمين الوجه بسرعة

إذا كنت ترغبين بالحصول على وجه سمين وخدود منفوخة تابعي السطور التالية:

المكونات:

ملعقة صغيرة من الخميرة.

نصف ملعقة من الحلبة المطحونة.

ملعقة صغيرة نشا.

كمية مناسبة حليب دافئ.

طريقة التحضير والاستخدام:

نقوم بوضع الخميرة مع الحلبة المطحونة وأيضا النشا ونقلب المكونات الجافة مع بعض لكي تتداخل.

ثم نضيف الحليب الدافئ بالتدريج ونقلب لحين الحصول على قوام سهل الفرد ثم يوزع المزيج على وجه نظيف.

وخاصة منطقة الخدود مع التدليك بحركات دائرية من أجل تنشيط الدورة ثم يترك هذا الخليط على البشرة.

لمدة 15 دقيقة وبعد ذلك يغسل بالماء الفاتر تكرر هذه الخلطة مرتين أسبوعيا لحين الحصول على النتيجة المطلوبة.

الخميرة تساعد على تسمين الوجه والخدود أما النشا يساهم في الحصول على بشرة بيضاء وصافية.

فوائد الخميرة للبشرة

تحتوي الخميرة على العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة البشرة وسوف نتعرف عليها في السطور التالية: