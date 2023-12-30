صدمة كبيرة للجميع.. ممنوع تلبس شربات في الشتا وتنام.. هتندم انك ما عرفتهاش من زمان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - وبالأخص في فصل الشتاء حتى لا يشعروا بالبرد مما نلاحظ أيضا أن في بعض الأخبار التي انتشرت بشكل شائع لبعض الأضرار التي يعاني منها معظم الأشخاص أثناء ارتداء الحجاب خلال فترة النوم، فاليوم سوف نتحدث عن إذا كانت هذه المعلومة خاطئة أم صحيحة خلال هذا المقال.

ارتداء الجوارب وقت النوم في فصل الشتاء

أثناء ارتدائها للجوارب أثناء فترة النوم سوف نعاني من بعض المشاكل مثل ضيق في إحدى التوعية الدموية التي تؤثر على الأطراف ويتضمن ذلك أن الدكتورة إيمان سند قامت بالتوضيح أن هذه العادة تعمل أيضا على تدفق الدم في القدم بشكل كبير وهذا يعتبر من ضمن الأمور غير المستحبة بالمرة وهذا قد يؤثر تأثرا سلبيا على أحد الأجهزة الأخرى في الجسم فيجب أن نقلل من هذه العاده.

أضرار ارتداء الجوارب أثناء النوم

هناك بعض التصريحات المختلفة التي تؤكد أن التقليل من ارتداء الشراب أثناء فترة النوم قد يعمل أيضا على توسيع في الأوعية الدموية للجسم، مما ينتج عن ذلك حرق الدهون بشكل مباشر؛ فبالتالي يجب أن نقوم باستخدام الملابس لعملية التدفئة وليست الشرب بصفة مستمرة لأن هذا العام قد يعتبر خطأ إلى حد كبير، ويرجع للأصابة بتورم في الأطراف وأمراض كثيرة جدا نعاني منها