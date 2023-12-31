«هتبيعه وتشتري دهب » ... الهون النحاسي القديم دور عليه بسرعة واعرضه للبيع ...يا بختك لو عندك سعره وصل 450 الف جنية

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - مؤخرًا، أصبح الهون النحاس القديم محط اهتمام كبير لدى المصريين انتشرت منشورات عديدة على منصات البيع عبر الإنترنت، تبحث عن هذا الهون وتُقدم مبالغ مالية ضخمة لشرائه، ولكن الأمور لم تتوقف عند هذا الحد، حيث قام العديد من الأشخاص بعرض هذا الهون النحاسي ذو اللون الجذاب للبيع بأسعار تصل إلى مئات الآلاف من الجنيهات، ما أثار تساؤلات كثيرة هو السبب وراء هذا الاهتمام المفاجئ بالهون النحاس وبيعه بأسعار مرتفعة لكن يبدو أن سبب هذا الاقبال يعود إلى أن الهون النحاس يُعتبر واحدًا من السلع القديمة التي توجد في معظم المنازل.

سعر الهون النحاسي

تباينت أسعار بيع الهون النحاس القديم بناءً على عدة عوامل، منها حجم الهون ونوعه، وأيضًا هوية البائع بدأت الأسعار من مبلغ قدره 1200 جنيه مصري، وفي بعض الحالات وصلت إلى 450 ألف جنيه، لضمان نجاح عملية بيع الهون النحاس بسعر مرتفع، يجب أن يتوافر فيه عدة مواصفات يجب أن يكون خاليًا من أي شوائب، ويجب أن يكون مصنوعًا من النحاس الخالص الأصلي يمكن التحقق من ذلك من خلال الصوت العالي الذي ينبعث عندما تطرقه بيدك أو عندما يسقط على الأرض، بالإضافة إلى ذلك، يزيد سعر الهون النحاس كلما زاد وزنه، حيث يُعتبر وزنه دليلًا على وفرة النحاس الذي يحتويه وأيضًا يزيد سعره تزامناً مع تقدم تاريخ صناعته في العمر.

الهون النحاسية القديمة ذات اللون الأصفر المميز تجده اليوم مُعروضة ومعروفة بسهولة عبر العديد من المواقع المحلية لبيع السلع عبر الإنترنت، ومن بين هذه المواقع موقع OLX وإلى جانب هذه المواقع المحلية، يمكن أيضًا شراء وبيع العناصر القديمة والنادرة، بما في ذلك الهون النحاس المُعتقة، من خلال مزادات تُقام على منصة التجارة الإلكترونية العالمية eBayبالإضافة إلى ذلك، يُمكن عرض وبيع وشراء الهون النحاس من خلال مجموعات البيع وميزة السوق على موقع التواصل الاجتماعي Facebook تحظى هذه المنصات بشعبية كبيرة لتيسير عمليات بيع وشراء الهون النحاس والعديد من السلع القديمة والنادرة.