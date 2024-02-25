انت الأن تتابع خبر البطل وصل… القشطة دانا جبر نجمة مسلسل باب الحارة بوصلة رقص قوية هزة يمين وهزة شمال تتحدي انجي خوري ولورديانا بفيديو مثير جدا ..اتفرج الان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدرت الفنانه السوريه دانا جبر بطله مسلسل باب الحاره مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد الاقامه بنشر فيديو جديد لها على حسابي على موقع انستغرام.

ويظهر في هذا الفيديو وتم تداوله بقوه على مواقع التواصل الاجتماعي الفنانه دانا جبر بوصله رقص قويه للغايه هزه يمين وهزه شمال تحدد بها اشهر راقصه في مصر والوطن العربي سما المصري وفيفي عبده وغيرها

دانا جبر (15 مارس 1989 -)، ممثلة سورية.

هي ابنة أسرة فنية كبيرة[2] حيث أنها حفيدة الفنان محمود جبر والفنانة هيفاء واصف شقيقة الفنانة منى واصف، كما أنها ابنة شقيقة الفنانات ليلى ومرح جبر، لذلك كان دخولها للمجال الفني سهلًا حيث كانت تعمل في المسرح منذ أن كانت بسن السادسة من عمرها، ولكن انتقلت للتمثيل في الأعمال التلفزيونية، بتقديم أدوارها بقوة في العديد من الأعمال.