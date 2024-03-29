ربى السعدي بإطلالة ولوك جديد والجمهور يتفاعل: جمالك مابيتغير بتجنني (صور)

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رياض - احمد صلاح - أطلت نجمة الطـفولة الممثلة ” ربى السعدي ” في لقاءٍ جديد أجرته وكشـفت بالقول ” في موضوع حسـاس و مشـكلة كتير كبيرة عند العالم إنهم بشوفو الفنان إني هو كـافـر وبتتعامل معو على هاد الأساس “.

وأوضحت ربى السعدي ” أنا اليوم إذا قلت إني بصـلي مع إني مافي داعي قول هالشي .. رح تكون كل الردود والتعلـيقات إني إنتو بتصلو ليش .. إنتو ليش بتعـرفو الله “.

واختتمت ربى السعدي ” الناس أخدين حـكم مسـبق عن الفنان إني هو شخص كـافـر .. وتاعا بقا اقنـعهم إنك مو هيك مع إني كمان مانك مضطـر تقـنعهم ” .

من هي ربى السعدي؟

ربى السعدي هي ممثلة سورية من أصل فلسطيني ولدت في دمشق في 1 يناير عام 1995 . وهي أصغر بنات الكاتب هاني السعدي وهن بالترتيب : نورا، لارا، ريم، روعة، ربى وجميعهن عملن بالتمثيل في سباعية أبو البنات، باستثناء ربى التي لم تكن قد ولدت بعد.

وتعتبر ربى التي صرحت لمصطفى الآغا في برنامج صدى الملاعب على ام بي سي أنها مبتعدة عن الفن منذ عام 2010، وبشكل قصري ومقصود ولكنها عادت لتشارك عام 2015، في مسلسل “وعدتني يا رفيقي”.

أعمال ربى السعدي الفنية

هي ابنة الكاتب السوري الفلسطيني هاني السعدي وشقيقتها الممثلة روعة السعدي بدأت التمثيل وهي لم تتجاوز السادسة من عمرها في عام 2001 إلى حين توقفها عام 2010. لكنها عادت مرة أخرى للتمثيل في عام 2015.

مثلت العديد من أدوار البيئة الشامية والأدوار الاجتماعية كما في مسلسل عصي الدمع بدور هيام وهو مسلسل شهير للمخرج الراحل حاتم علي وسيناريو زوجته الكاتبة السورية المبدعة دلع الرحبي. وكذلك الكوميدية كما في بقعة ضوء.

دبلجت مسلسل بريطاني اسمه هيتي فيذر وكان دورها الصوتي الفتاة هيتي.

أما أعمالها الأخيرة فكان بقعة ضوء الجزء 13 عام 2017 ومسلسل وحدن عام 2018 مع المخرج نجدت إسماعيل أنزور، وفي عام 2020 شاركت مع شقيقتها روعة السعدي في مسلسل ما بين حب وحب، وفي عام 2021 شاركت بمسلسل حارة القبة إلى جانب كوكبة من الفنانين منهم خالد القيش.

في جعبتها أكثر من 25 عملاً درامياً منذ انطلاقتها أول مرة وهي ابنة السادسة من العمر.

زواج ربى السعدي

تزوجت ربى السعدي في مارس 2021 وعرضت صورها معه نهاية شهر يونيو حزيران 2021 وتعرضت لانتقادات متابعيها بأن زوجها مكرش وأن عليه أن ينحف ليستحقها وذلك عبر حسابها على انستغرام. وقد ظهرت بنحافة مفرطة عكس زوجها، وتم الاحتفاء بجمالها من خلال التعليقات على تلك الصور وبساطتها، ومن تلك التعليقات “يقبرني الحلوين” و”دخيل جمالك” و”الله يخليكم لبعض”، كما احتفلت بكفرون بحمص خلال صيف 2021 مع زوجها، ولاحتفالها بعيد ميلادها السادس والعشرين.

ابتعاد ربى السعدي عن الفن

ابتعدت ربى السعدي عن الوسط الفني منذ عام 2010، وبشكل قصري ومقصود حسب تصريحاتها ولكنها عادت لتشارك عام 2015.

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