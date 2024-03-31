جيني إسبر بإطلالة جديدة والجمهور يعلق: شو هالأخضر جسمك يجنن (صور)

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رياض - احمد صلاح - أطلت الممثلة السورية الجميلة جيني إسبر بإطلالة جديدة متغيرة الملامح.

وظهرت جيني إسبر وهي بملامح لطيفة راسمة ضحكة جميلة على وجهها.

وكشفت جيني إسبر حول حياتها الشخصية “الزعل والحقـد والكـره هنن بتقـلو روح البـني آدم .. ما في أحلى من التسـامح .. إنك تكون شخص مُسامح “.

وتابعت جيني اسبر ” أنا شخـص مسـامح كتير .. مسـامحة بالنسـبة لنفـسي .. دائماً بقولها إنو الـزعل والكـره هاد شي بالنسـبة إلي رح يكـون سيـئ عليي إذا ما سـامحت “.

وأشارت جيني اسبر ” أنا بسـامح لنفـسي .. بقول الله يسـامح الكل بس لحتى تكون روحي خفـيفة تجاه الناس وبتصـرف معهم كتـير طبـيعي “.

واختتمت جيني اسبر ” للنـاس يلي آذوني صح إني ما طـالعتهم من حيـاتي بس الأكيد إني ما رح أعطيهم الثـقة يلي كنت عـاطتيهم ياها قبل .. وأكيد مـراتب الأشخاص بتختـلف ” .