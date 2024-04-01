انت الأن تتابع خبر نظلي الرواس بإطلالة جديدة برفقة بناتها والجمهور يتفاعل: بتجننو كتير حلوات (صور) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أطلت الممثلة السورية نظلي الرواس وتحدثت عن صعـوبة التوفـيق بين أُمـومتها وعملها الفني وكشفت بالقول ” مو سهـلة إنك تكوني ممثلة من جهة وأم لـ بـنوتين بجـننو بنفس الوقت “

وأوضحت نظلي الرواس ” الممثلة صعـب كتير عليها تكون أم .. أصلاً مارح تقدر .. ما عندها وقت لتمـرض وما عندها وقت للرفـاهية ولا عندها وقت لتكتـئب “.

وتابعت نظلي الرواس ” دوبها الممثلة تلحق أمورها وبيتها وأولادها وتفـاصيل حياتها وأهلها وآخر الشي لتلـحق شغلها “

وأشارت نظلي إلى ” أنا بدي وجـه رسالة وقول شكراً لألنا لأنو نحن قـدرانين لسا نوقف على رجلينا وشكراً لأنو قدرانين نشتغل وشكراً لأنو قـدرانين نفتح بيوت وشكراً لأنو نحن قـدرانين لسا نوصل ولادنا للمطرح يلي بدنا ياه لحتى يوقفو على رجليهم “.

واختتمت نظلي الرواس ” بدي قول شكراً لكل حدا عم يشـبه النسـاء بالرجال ويقولو عم يستـرجلو .. لأنو فعلاً النسـاء صارو رجال وآخدين الدورين ” .

أبرز المعلومات عن الفنانة السورية نظلي الرواس

نظلي الرواس، ممثلة سورية من مواليد 27 يوليو 1977، قدمت العديد من الأعمال خلال مسيرتها، وتنوعت ما بين تلفزيونية ومسرحية وسينمائية.

درست الفنانة السورية نظلي الرواس في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل، وتتلمذت على يد الفنان جلال شموط.

واللذان وقعا في الحب، وتزوجا فيما بعد، ورزقت بابنتين “تيا” و “ليا”، وفي عام 2015 انفصل الزوجان إلا أنهما لا يزالا محافظين على صداقتهما.

وعن ذلك قالت الرواس: “فضلنا عدم التحدث في الموضوع على اعتباره شخصياً وقد تجاوزنا المرحلة وأنا وزوجي حالياً صديقان وتربطنا علاقة وطيدة.”

أعمالها وإنجازاتها