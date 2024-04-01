انت الأن تتابع خبر نظلي الرواس بإطلالة جديدة برفقة بناتها والجمهور يتفاعل: بتجننو كتير حلوات (صور) والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أطلت الممثلة السورية نظلي الرواس وتحدثت عن صعـوبة التوفـيق بين أُمـومتها وعملها الفني وكشفت بالقول ” مو سهـلة إنك تكوني ممثلة من جهة وأم لـ بـنوتين بجـننو بنفس الوقت “
- وأوضحت نظلي الرواس ” الممثلة صعـب كتير عليها تكون أم .. أصلاً مارح تقدر .. ما عندها وقت لتمـرض وما عندها وقت للرفـاهية ولا عندها وقت لتكتـئب “.
- وتابعت نظلي الرواس ” دوبها الممثلة تلحق أمورها وبيتها وأولادها وتفـاصيل حياتها وأهلها وآخر الشي لتلـحق شغلها “
- وأشارت نظلي إلى ” أنا بدي وجـه رسالة وقول شكراً لألنا لأنو نحن قـدرانين لسا نوقف على رجلينا وشكراً لأنو قدرانين نشتغل وشكراً لأنو قـدرانين نفتح بيوت وشكراً لأنو نحن قـدرانين لسا نوصل ولادنا للمطرح يلي بدنا ياه لحتى يوقفو على رجليهم “.
- واختتمت نظلي الرواس ” بدي قول شكراً لكل حدا عم يشـبه النسـاء بالرجال ويقولو عم يستـرجلو .. لأنو فعلاً النسـاء صارو رجال وآخدين الدورين ” .
أبرز المعلومات عن الفنانة السورية نظلي الرواس
- نظلي الرواس، ممثلة سورية من مواليد 27 يوليو 1977، قدمت العديد من الأعمال خلال مسيرتها، وتنوعت ما بين تلفزيونية ومسرحية وسينمائية.
- درست الفنانة السورية نظلي الرواس في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل، وتتلمذت على يد الفنان جلال شموط.
- واللذان وقعا في الحب، وتزوجا فيما بعد، ورزقت بابنتين “تيا” و “ليا”، وفي عام 2015 انفصل الزوجان إلا أنهما لا يزالا محافظين على صداقتهما.
- وعن ذلك قالت الرواس: “فضلنا عدم التحدث في الموضوع على اعتباره شخصياً وقد تجاوزنا المرحلة وأنا وزوجي حالياً صديقان وتربطنا علاقة وطيدة.”
أعمالها وإنجازاتها
- بدأت الممثلة السورية انطلاقتها الفنية عام 2008 من خلال مسلسل “قمر بني هاشم”، وشاركت في العام ذاته في “اسأل روحك.”
- وبعد عامين ظهرت في مسلسل “مطلوب رجال الدكتورة” بدور “سوزان”، كما أدت دور “سلمى” في مسلسل “جلسات نسائية.
- وفي عام 2012، أدت دور “ميرفت” في مسلسل “بنات العيلة”، ونالت شهرةً عن دورها فيه.
- ثم شاركت في مسلسل “إتهام” عام 2014، كما شاركت في مسلسل “قلم حمرة” في العام ذاته.
- ومن أعمالها أيضاً: “غدا نلتقي” عام 2015 بدور “خلود”، و دور “سمر” في مسلسل “مدام بريزيدنت” عام 2015.
- بالإضافة إلى: مسلسل “زوال” عام 2016 بدور “سماهر”، ودور “غادة” في مسلسل “جريمة شغف.”
- عدا عن دور “سناء” في مسلسل “الرابوص” عام 2017، ودور “جولي” في مسلسل “سايكو” عام 2017.
- كما أدت دور “أم عزام” في مسلسل “باب الحارة 10” عام 2019، وهو أول مسلسل بيئة شامية تشارك فيه، وعن ذلك قالت:
- “أنا من أصل دمشقي وأتمنى العمل في البيئة الشامية, ولكن عدم مشاركتي بها ليس بسببي ولكن المخرجين هم الذين لم يدعوني لها”.
- وفي العام ذاته ظهرت أيضاً في مسلسل “غفوة القلوب” بدور “بثينة”، وفي مسلسل “حرملك” بدور “الغولة.”
- وفي عام 2021، أدت في مسلسل “شارع شيكاغو”، “قيد مجهول”، “باب الحارة 11″، “على صفيح ساخن”، “المنصة 2.”
- وأخر ما شاركت فيه الفنانة السورية نظلي الرواس كان مسلسل “ولاد بلد” عام 2022، حيث أدت فيه شخصية “جلنار.”