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رياض - احمد صلاح - إطلالات مميزة ومختلفة تطل علينا بها لين برنجكجي زوجة الفنان معتصم النهار

من هي لين برنجكجي؟

هي شابة سورية من خارج الوسط الفني، اشتهرت بعد زواجها من الفنان السوري معتصم النهار، وهي من مواليد شهر أكتوبر 1992، من عائلة دمشقية مسلمة وطائفتها سنية، وكذلك زوجها معتصم النهار الذي ينحدر من عائلة نازحة من الجولان عام 1967، وهو مسلم وطائفته سنية، وتزوجتها عام 2015 وأنجبت منه عام 2016. وتبلغ لين برنجكجي 29 عاماً في عام 2021.

كيف تعرفت على زوجها معتصم النهار؟

في حديثها عن حقيقة تعرفها على الفنان معتصم النهار وهو مواليد الرياض في السعودية 1984 ويكبرها ثماني سنوات، بأنها تعرفت عليه عندما بلغت العشرين من عمرها، ولفت نظرها في البداية شكله وكذلك وسطه الذي يعيشه في المسرح والأدب والفن وخاصة أن المجتمع الدمشقي محافظ، فأثار فضولها اكتشاف عالمه الأكثر انفتاحاً والبعيد عن الجو الدمشقي المعروف، وهي تنحدر أيضاً من عائلة تجارية دمشقية. وقد عارض والداها في البداية هذا الارتباط كون معتصم النهار ينتمي للوسط الفني المرفوض لدى العائلات الدمشقية المحافظة، وكونهم توقعوا حصول المشاكل لابنتهم بسبب ذلك.

الستايل المتنوع الذي تظهر به لين برنجكجي أدى لاتهام متابعيها لها بكثرة عمليات التجميل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لـ “لين برنجكجي” زوجة الممثل السوري “معتصم النهار”، وقد بدا عليها تغير كبير في شكلها. ويبدو أنها تعرضت للكثير من أشعة الشمس في الفترة الماضية، لأنها اكتسبت سمرة كبيرة.

وللعلم لدى لين برنجكجي حساب رسمي على انستغرام ويتابعه أكثر من 640 ألف متابع ونشرت فيه حتى اليوم أكثر من 260 صورة متنوعة بستايلات مختلفة ومنشور وتعتبر شخصية عامة على السوشال ميديا.

وكالعادة انقسم الجمهور من متابعيها والمهتمين حول هذا الاختلاف في شكلها كل مرة مرة تظهر فيه بصورة مختلفة، فقد شبهها البعض بالفنانة السورية “ليليا الأطرش” التي جسدت دور “لطفية” في المسلسل الشهير “باب الحارة”. فعلق أحدهم: “مالها قالبه على لطفية في باب الحارة يا لطيف”. وأضاف آخر: “هي مو هية”.

بينما شبهها آخرين بفنانات وإعلاميات سوريات، فكتب شخص ما: ” طالعة بتشبه كتير سيدرا الأتاسي”، وقال آخر: “عنجد كيوت بتشبه سلافه معمار هي و صغيرة”.

واتجه بعض من متابعين السوشال ميديا بأن ” لين برنجكجي” قبل عمليات التجميل كانت أجمل، وعلق أحدهم: ” ليش هيك صايرة”، بينما كتب آخر: “يعني مثلا التجميل بيشتري الحلا”، وأضاف ثالث: ” الأجانب بيعملوا تجميل بس ما حدا بيشبه حدا اما عنا نفس القالب والحداد “.

معتصم النهار وزوجته لين برنجكجي علاقتهما ونجاتهما من قذيفة كادت أن تودي بحياتهما

يذكر أن ” لين برنجكجي” و”معتصم النهار” متزوجان منذ حوالي 6 سنوات، عام 2015 ورزقا بابنتهما الأولى منها منذ 5 سنوات عام 2016، وأطلقا عليها اسم “ساندرا”.

وعلاقة حب الثنائي الرومانسية دائماً ما تشغل حديث الجمهور وخاصة مشاهير الفن والسوشال ميديا، وكان معتصم قد حل ضيفاً على أحد البرامج، ووصف زوجته لين أن فيها صفات جميلة جداً، والصفات التي تجذبه في الأنثى يجدها فيها، مشيراً إلى أنه يغض النظر عن النواقص التي لديها كون لا يوجد إنسان كاملًا في الحياة، وحتى لو كانت غير موجودة فيها، فهذا ليس مهما ويرضيني ما تتمتع به.

نجاتها عندما كانت حامل هي وزوجها من قذيفة هاون في الحرب السورية

تحدث زوجها الفنان معتصم النهار في برنامج الأحد منكي على قناة ام تي في فيو يونيو 2020 كيف نجا هو وزوجته الحامل من قذيفة أصابت بلكون البناية التي يقطنها، فقد طلب من زوجته لين برنجكجي فنجان قهوة فإذا بقذيفة تصيب المبنى وفي بلكونه، ليقرر الخروج بسيارته مع زوجته فورا لمكان آخر، وكانت سيارته محطمة وفور ابتعاده عن المكان كانت قذيفة أخرى قد أصابت حارته. ويتحدث أنه نجى بأعجوبة هو وزوجته.

من هو معتصم النهار؟

هو فنان سوري مواليد الرياض في السعودية عام 1984 ووالده معلم قدير هو عارف النهار وكان معروف في القنيطرة قبل عام 1967، ونزح لدمشق بعد النكسة.

تخرج معتصم النهار من كلية الحقوق بجامعة دمشق وخلال دراسته الجامعية التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وبدأ مشواره الفني عام 2007 بمسلسل زمن الخوف وخالد بن الوليد، لتتوالى عشرات الأعمال الدرامية بعدها من بيئة شامية سببت شهرته مثل خاتون وباب الحارة ووردة شامية، إضافة إلى قضايا اجتماعية وخاصة أيام الدراسة بأجزائه الثلاثة. أما الأعمال السينمائية التي شارك بها فهي حراس الصمت عام 2009 للمخرج سمير ذكرى، وحارة سد انتاج 2012 للمخرج غطفان غنوم. أما آخر أعماله في الدراما السورية عام 2021 فكان “صالون زهرة”.

أما جوائزه التي حصدها فهي :