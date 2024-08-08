انت الان تتابع خبر “الدولار نزل الأرض”.. سعر الدولار اليوم في العراق مقابل الدينار في البنوك والبورصة والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - يهتم الكثير من الأفراد العراقيين بالتعرف على سعر الدولار اليوم في العراق يوم الخميس الموافق 8، والذي قد سجل ارتفاعات ملحوظة خلال الفترة الماضية، والتي ما تزال مستمرة حتى الآن، والذي يعود إلى الظروف الاقتصادية التي تمر بها العراق من حيث زيادة الطلب من قبل المواطنين على المنتجات والخدمات والسلع والتي أثرت على سعر صرف الدولار مقارنة بالدينار العراقي، وفي هذا المقال سوف نعرض أبرز أسعار الدولار الأمريكي في مقابل الدينار العراقي في كافة البنوك العراقية وفي البورصة حسب آخر التعاملات.

سعر الدولار اليوم في العراق مقابل الدينار في البنوك

جاء سعر الدولار اليوم في العراق اليوم 8 أغسطس الخميس خلال التعاملات داخل البنك المركزي العراقي حوالي 100 دولار يبلغون نحو 132 ألف دينار عراقي، أما في جميع البنوك العراقية الأخرى، قد كانت على النحو التالي:

سعر 100 دولار في مدينة بغداد يساوي 150.050 دينار عراقي.

أما سعر 100 دولار في مدينة أربيل يبلغ حوالي 150.100 دينار عراقي.

بينما سعر 100 دولار في مدينة دهوك وصل إلى 150.100 دينار عراقي.

كذلك كان سعر 100 دولار في مدينة البصرة يصل إلى 150.050 دينار عراقي.

بالنسبة إلى سعر 100 دولار في مدينة السليمانية يبلغ نحو 150.150

أما عن سعر 100 دولار في مدينة الموصل يصل حتى 150.050 دينار عراقي.

أيضاً سعر 100 دولار في مدينة كركوك يكافئ 150.100 دينار عراقي.

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في البورصة

أما عن سعر الدولار داخل البورصة العراقية بناء على آخر التعاملات التي تمت اليوم، والتي قد يلاحظ فيها بعض التراجع الكبير نسبياً عن تعاملات الأيام السابقة وكذلك مقارنة بأسعار البنوك العراقية، والتي قد جاءت كما يلي: