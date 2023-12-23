نشكركم على متابعتكم خبر في تيك توك.. دبي الأولى عالمياً كأكثر مدينة شعبية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 23 ديسمبر 2023 07:57 مساءً -

متابعة – مروة البطة

تفوقت دبي على الوصيفة باريس واحتلت المركز الأول عالمياً في قائمة المدن الأكثر شعبية على منصة «تيك توك» لعام 2023، وفقاً لبيانات حديثة جمعتها وكالة التسويق السياحي «إم جي إتش».

وبحسب الدراسة الاستقصائية، أحرزت دبي ذلك مع 76.8 مليار مشاهدة لوسمها (#دبي)، فيما حصد وسم باريس 47.8 مليار مشاهدة، فيما جاءت نيويورك ثالثة بـ 54.6 مليار مشاهدة، وميامي ولوس أنجلوس في المركزين الرابع والخامس مع 32.1 مليار مشاهدة، و22.9 مليار مشاهدة توالياً على منصة الفيديوهات القصيرة للفترة ما بين يناير وديسمبر من العام الجاري.

وأفادت «إم جي إتش» أن وسم دبي حاز على هذا القدر من الانتشار العالمي والمشاهدات عبر تيك توك لاحتواء المدينة على كمّ هائل من المعالم المميزة والتفاصيل العمرانية اللافتة، وفي مقدمتها برج خليفة أطول مبنى في العالم. فضلاً عن أفق دبي الساحر ذائع الصيت عالمياً، والذي يجذب سنوياً ملايين الزوار إلى الإمارات العربية المتحدة.

وأشارت الوكالة إلى أنه بمجرد التنقل عبر وسم دبي سيمتلئ هاتفك الذكي بصور ومقاطع لا تعد ولا تحصى من ناطحات السحاب الضخمة المتلألئة، والأزياء الفاخرة لأهم المصممين العالميين، ورحلات السفاري اليومية عبر الصحراء، وغير ذلك الكثير من المعالم السياحية التي تُثري نظر المتابعين ورواد المنصة، وتحثهم على زيارة دبي.