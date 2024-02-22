نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائباه يهنئون خادم الحرمين الشريفين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 22 فبراير 2024 04:56 مساءً - متابعة – دوت الخليج

بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”، رئيس الدولة حفظه الله، برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك “سلمان بن عبد العزيز آل سعود”، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة ذكرى يوم تأسيس المملكة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. وسمو الشيخ “منصور بن زايد آل نهيان” نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة. برقيتي تهنئة مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين.

وأرسل أصحاب السمو برقيات تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الملكي الأمير “محمد بن سلمان آل سعود”، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية.