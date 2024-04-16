نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة “سُقيا الإمارات” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 16 أبريل 2024 09:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، برعاية الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (31) لسنة 2024، الذي يقضي بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة “سُقيا الإمارات” برئاسة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي.

ونص المرسوم على أن يضم المجلس في عضويته ممثلين عن عدة جهات، وهي: وزارة الخارجية، وهيئة الهلال الأحمر، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث، وثلاثة ممثلين عن هيئة كهرباء ومياه دبي، بالإضافة إلى المدير التنفيذي للمؤسسة.

يتم تعيين ممثلي الجهات الأعضاء في مجلس أمناء المؤسسة من قبل مسؤوليها، على أن يكونوا من حملة الوظائف العُليا التي لا تقل عن درجة مدير تنفيذي أو ما يعادلها.

يبدأ سريان هذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره، ويتم نشره في الجريدة الرسمية.

تأسست مؤسسة سُقيا الإمارات تحت مظلة مؤسسة “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية” في عام 2015، كمؤسسة غير ربحية تعمل بشكل رئيسي في مجال الأبحاث المتعلقة بتطوير الحلول لمواجهة مشاكل شُح المياه وتوفير المياه الصالحة للشرب.

تمكنت المؤسسة حتى الآن من تحقيق تأثير إيجابي على حياة الملايين في مناطق مختلفة حول العالم، من خلال تقديم الحلول العملية لمشكلة نقص وتلوث مياه الشرب وتوفير مياه نظيفة وصحية للمجتمعات المحتاجة.