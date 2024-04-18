نشكركم على متابعتكم خبر “تريندز” يطلق كتاباً جديداً بالفرنسية حول جماعة “الإخوان” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 18 أبريل 2024 10:56 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أطلق “تريندز للبحوث والاستشارات” في ختام مشاركته بمعرض باريس الدولي للكتاب 2024، كتاباً جديداً أصيلاً باللغة الفرنسية بعنوان ” تفكيك الأفكار النمطية عن إسلاموية جماعة الإخوان المصرية”، في إطار سعيه لنشر المعرفة وتعزيز الفهم العميق لظاهرة الإسلام السياسي.

وبحسب” وام”، جاء ذلك في ندوة عقدت في قلب العاصمة الفرنسية باريس بحضور السيناتور ناتالي جوليه، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، وجمع من الإعلاميين والباحثين، وأدارها الإعلامي بشركة أبوظبي للإعلام حامد المعشني.

ويقدم الكتاب ــ الذي قام بتأليفه كل من الدكتور وائل صالح، خبير الإسلام السياسي في “تريندز”، والبروفيسور باتريس برودور، المدرس المشارك بجامعة مونتريال بكندا ــ تحليلاً لظاهرة الإسلاموية من منظور نقدي يشمل 18 افتراضاً خاطئاً شائعاً في بعض الدوائر الأكاديمية الغربية حول الإسلاموية.

ويسلط الكتاب الضوء على مغالطات هذه الافتراضات والأفكار النمطية، ويكشف تناقضاتها مع الواقع، ويهدف إلى تقديم فهم جديد للإسلاموية بعيداً عن التبسيط والاختزال، وتفكيك الأفكار النمطية حولها، وتقديم قراءة نقدية لأفكار بعض الباحثين الغربيين المتعاطفين مع الإسلاموية، وتحفيز النقاش حولها بين العالم العربي والغربي.

وقال الدكتور وائل صالح، خبير الإسلام السياسي في “تريندز”، خلال الندوة التي عقدت بفندق نابليون في باريس لمناقشة الكتاب: “إن الكتاب يُمثل ثمرة عمل ثلاث سنوات من الدراسة، ويأتي في إطار سعي مركز تريندز لفهم وتحليل ظاهرة الإسلاموية من منظور أكاديمي مدعوم بوثائق لم تنشر من قبل”.

من جانبه، قال البروفيسور باتريس برودور، المدرس المشارك بجامعة مونتريال بكندا، إن الكتاب يُمثل مساهمة علمية مهمة في فهم ظاهرة الإسلاموية، ويُقدم تحليلاً نقدياً لها من منظور أكاديمي، ويُساعد على تفكيك الأفكار النمطية حول هذه الظاهرة.

بدوره أكد البروفيسور ميشيل يونس، المنسق العام للمنصة الجامعية لدراسة الإسلام، في مداخلة بالندوة، أن الكتاب مهم على المستوى التربوي، لأنه يهدف إلى تفكيك الأفكار النمطية عن جماعة الإخوان، ويسد ثغرة في الأدبيات حول الإسلاموية.