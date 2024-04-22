تعاون بين “زايد العليا” وبرجيل الطبية” لتقديم الخدمات والرعاية لأصحاب الهمم

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 22 أبريل 2024 04:52 مساءً - متابعة – نغم حسن

أبرمت مؤسسة زايد العليا مذكرة تفاهم مع “مدينة برجيل الطبية” المنشأة الرئيسة لمجموعة برجيل القابضة، لتقديم الخدمات والرعاية الصحية والعلاجية لأصحاب الهمم.

وبحسب “وام”، تهدف المذكرة لاستكمال خدمات العلاج التأهيلي بعد العودة من الخارج، وتقديم خدمات الكشف المبكر عن الإعاقة، وخدمة العلاج التأهيلي في مراكز الرعاية التابعة للمؤسسة، والاستفادة من الخدمات الطبية الأخرى لمدينة برجيل الطبية في مجال العلاج والوقاية، إضافة إلى تبادل الخبرات الفنية والدورات التدريبية لتطوير الكادر الفني في المؤسسة، وعمل خدمات مجتمعية على نطاق أوسع بالتعاون مع مدينة برجيل الطبية تخدم أصحاب الهمم في الإمارة.

وقع مذكرة التفاهم عن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، سعادة عبد الله الحميدان، الأمين العام للمؤسسة، وعن مدينة برجيل الطبية الدكتورة عائشة علي المهري نائب الرئيس التنفيذي، وجرت مراسم التوقيع بمقر مدينة برجيل الطبية بمدينة محمد بن زايد في أبوظبي، بحضور الدكتور شمشير فاياليل المؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة وعدد من قيادات الجانبين.

وبموجب مذكرة التفاهم، يتم مناقشة إمكانية تقديم خدمات علاج وظيفي ونطق وتعديل سلوك في مقر مركز أبوظبي للتوحد بالتعاون والإشراف من قسم الرعاية الصحية في أبوظبي، وتقديم الخدمات العلاجية التأهيلية في مراكز المؤسسة، وتوفير طبيب تأهيل وطبيب أطفال، وأعصاب، وطب نفسي لمركز التوحد ومراكز الرعاية الأخرى بالمؤسسة، وتوفير خدمات تعديل السلوك.

وتوفر برجيل الطبية، خدمات الكشف المبكر عن الإعاقة في مرحلة ما قبل وأثناء الحمل، بالتعاون مع قسم التقييم الشامل، والاستفادة من مرافق “برجيل دارك” لتأهيل منتسبي المؤسسة، إضافة إلى تعميم مبادرة “افحص” بشأن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟفحص ﺍﻟدوري ﺍﻟﺸﺎمل والمتكامل، للكشف المبكر للأمراض المزمنة للحد والوقاية منها، وتخصيص خط مساعدة مخصص لجميع الموظفين وذويهم.

ورحب عبدالله الحميدان، بإبرام مذكرة التفاهم مع مدينة برجيل الطبية مزود الرعاية الصحية المتكامل بما تمتلكه من شبكة مستشفيات وسلسلة من المراكز الطبية ومصانع الأدوية والصيدليات في جميع أنحاء دولة الإمارات وسلطنة عُمان والهند، وذلك استكمالاً لما تقوم به المؤسسة من خدمات ضمن منظومة الرعاية والتأهيل المتنوعة التي تقدمها لمنتسبيها وانطلاقاً من الأهداف الاستراتيجية والرؤية المشتركة، فيما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة وبناء مجتمع صحي مستدام وفي ظل الجهود المبذولة في مجالي التغطية الصحية والرعاية الإنسانيّة لمنتسبي المؤسسة من فئات أصحاب الهمم.

من ناحيته، أكد جون سونيل، أن مجموعة برجيل القابضة ملتزمة بتوسيع خبرتها ومواردها لضمان الرعاية الصحية الشاملة، مشيراً إلى أن الشراكة بين “زايد العليا” و” برجيل” تهدف إلى تحسين الوصول إلى الرعاية والدعم لأصحاب الهمم بشكل كبير باعتبارهم شريحة أساسية ومهمة في المجتمع وتحتاج لرعاية متخصصة بما يسهم في دعم مسيرة عطائهم للمجتمع.