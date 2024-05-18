مذكرة تفاهم بين “أبوظبي للرياضات المائية” واتحاد السباحة في تتارستان

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 18 مايو 2024 11:57 صباحاً - متابعة – نغم حسن

وقع نادي أبوظبي للرياضات المائية واتحاد السباحة في جمهورية تتارستان الروسية أمس مذكرة تفاهم للتعاون في الدورات التدريبية، واستضافة المعسكرات، وتنظيم البطولات المشتركة، إضافة إلى التعاون الفني، وتبادل التجارب والبرامج الناجحة.

وبحسب “وام”، وقع المذكرة المهندس سعيد أحمد الجسمي نائب رئيس نادي أبوظبي للرياضات المائية وإريك فاجمفيتش نائب رئيس اتحاد السباحة في تتارستان.

يأتي توقيع المذكرة على هامش مشاركة النادي في مؤتمر كازان الدولي 2024، الذي يقام بمدينة كازان خلال الفترة من 15 إلى 19 مايو الجاري، للاطلاع على أفضل التجارب والممارسات العالمية في مجال السباحة والرياضات المائية، ومعايير الجودة في تنظيم البطولات والفعاليات الرياضية الإقليمية والدولية.

واطلع وفد النادي على خطط وبرامج الاتحاد في تتارستان، ووجه الدعوة للفرق والأندية الروسية للمشاركة في بطولة “أبوظبي سويم فور لايف”، وتم بحث سبل التعاون في تنشيط حركة السياحة الرياضية بين البلدين في مجال السباحة والألعاب المائية.

وضم وفد النادي سعيد الجسمي نائب رئيس النادي، وفاطمة العامري عضوة مجلس الإدارة، وعمرو بدوي المدير الرياضي للنادي.