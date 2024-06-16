طحنون بن زايد: رئيس الدولة يُرسّخ موقع الإمارات في مجال التكنولوجيا المتقدمة دولياً

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 يونيو 2024 05:49 مساءً - متابعة بتول ضوا:

أكد الشيخ طحنون بن زايد نائب حاكم إمارة أبوظبي، حرص الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة على ترسيخ موقع الإمارات وريادتها في مجال التكنولوجيا المتقدمة، على الساحة الدولية.

وقال الشيخ طحنون بن زايد، عبر حسابه على منصة “إكس”، اليوم السبت: “تشرفت بمرافقة رئيس الدولة في قمة مجموعة السبع التي عقدت في إيطاليا.. حيث حرص على تعزيز التعاون مع مختلف الشركاء، وترسيخ موقع الإمارات وريادتها في مجال التكنولوجيا المتقدمة على الساحة الدولية”

يذكر أن الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة شارك، أمس الجمعة، في جلسة قمة مجموعة السبع بشأن الذكاء الاصطناعي والطاقة التي استضافتها الجمهورية الإيطالية