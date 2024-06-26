نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثروت سليم يعلق على أزمة المقاولون العرب وبيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث ثروت سليم عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة عن أزمة مباراة المقاولون العرب وبيراميدز وحكم اللقاء وموقف الزمالك من مباراة سيراميكا كليوباترا القادمة والاستجابة لمطالبه أو عدمها.

ثروت سليم يعلق على أزمة المقاولون العرب وبيراميدز

وقال ثروت سليم في تصريحات له عبر برنامج اللعيب بقناة mbc masr: "لم أكن أعلم بما يتحدث عنه الجميع بشأن الاختبارات التي لم يخضع لها محمد حنفي حكم مباراة المقاولون العرب وبيراميدز وهو أفضل حكام إفريقيا".

وتابع: "رابطة الأندية المصرية تحترم نادي المقاولون العرب وهم شخصيات محترمة وقيادة عالية ومنظمة جدا وشكوتهم سيتم النظر إليها وإذا كان لهم حق سيعود لهم بالطبع".

واختتم حديثه: "أقول لجمهور الكرة المصرية بيريرا يقترب من ترك منصب لجنة الحكام بالاتحاد المصري ولا يوجد شئ يقال بعد الغاء مباراة الأهلي والزمالك ونحترمهم بالطبع وهم على علم بكل ما حدث ومتفق عليه مع جميع الأندية قبل بداية الموسم".