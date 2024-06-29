نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الشناوي يكشف حقيقة العروض الخليجية ويفاجئ الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الحارس الدولي محمد الشناوي، نجم منتخب مصر والنادي الأهلي، العديد من العروض الخارجية، للرحيل عن صفوف القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تحقيق فوزا هاما أمام نظيره نادي فاركو، بهدفين مقابل هدف واحد.

حقيقة عروض احتراف الشناوي

وأكد سيف زاهر عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس:" تواصلت منذ فترة قصيرة مع محمد الشناوي، وهو دائما يتبنى وجهة نظر شرح الأوضاع لبعض الإعلاميين".

وتابع:" الشناوي قال بالنص، كل ما يتم ترديده حول الرحيل واللعب بشكل أساسي ليست صحيحة، ولكن بالفعل امتلك آكثر من عرض هذا الصيف من مختلف الدوريات العربية".

وأشار:" الشناوي أكد أنه لن يفكر أو يناقش أي عروض في الوقت الحالي ونهاية الموسم يحسم كل شئ ولكن الأكيد الآن أنه لاعب للنادي الأهلي ولا شئ خلاف ذلك".