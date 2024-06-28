نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسين الشحات يحصد جائزة رجل مباراة الأهلي ضد فاركو في الدوري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصد حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام نظيره فاركو والتي انتهت بهدفين مقابل هدف لصالح المارد الأحمر عن طريق حسين الشحات، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من عمر الدوري المصري الممتاز.

أحداث المباراة بين الأهلي وفاركو في الدوري المصري

دخل فريق الأهلي بحماس شديد من أجل إحراز هدف التقدم مبكرًا والخروج من المباراة بنتيجة إيجابية وحصد الثلاث نقاط.

وافتتح لاعب الأهلي حسين الشحات أول أهداف فريقه مع الدقيقة "39" من عمر الشوط بعد تمريرات هجومية انتهت في شباك فاركو بهدف.

ومع الدقيقة "57" عزز حسين الشحات النتيجة لصالح الاهلي في شباك فاركو لينهى المباراة بفوز المارد الأحمر وحصد الثلاث نقاط من أجل منافسة بيراميدز على لقب الدوري المصري الممتاز.

ومع محاولات عديدة من قبل فاركو استطاع لاعب فاركو جيفرسون إنكادا من إحراز هدف في شباك الأهلي مع الدقيقة "59 "من عمر الشوط الثاني.

وأطلق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء بفوز الأهلي على فاركو بهدفين مقابل هدف لصالح المارد الأحمر.

وبهذه النتيجة يكون الأهلي قد رفع رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثاني خلف بيراميدز الذي يحتل المركز الأول برصيد 61 نقطة.