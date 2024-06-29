نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كولر يبلغ رباعي الأهلي بالرحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتخذ السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي، قراره النهائي برحيل 4 لاعبين عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم وذلك خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية، لخروجهم من حساباته الفنية للموسم المقبل.

كولر يحسم قراره برحيل 4 لاعبين

أفاد برنامج “ملعب أون تايم”، بأن كولر أبلغ رباعي بقرار رحيلهم هذا الصيف، بينهم لاعبين بدأوا مباراة فاركو الأخيرة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن كولر أخبر هؤلاء اللاعبين بأن هذه فرصتهم الأخيرة لتقديم نفسهم، بحيث يتم تسويقهم لقدوم عروض مناسبة لهم في الفترة الصيفية.

وفاز فريق الأهلي، على نظيره فاركو بهدفين مقابل هدف، مساء الجمعة، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ28 من مسابقة الدوري المصري.

ورفع الأهلي، رصيده بهذا الفوز إلى 48 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري خلف بيراميدز المتصدر بعد خوض عدد مباريات أكثر، وفي رصيده 63 نقطة.