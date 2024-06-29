نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك السابق: فرص الأهلي وبيراميدز في التتويج بالدوري متساوية.. والأبيض ابتعد عن المنافسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد وليد صلاح عبد اللطيف، نجم نادي الزمالك السابق أن فرص النادي الأهلي وبيراميدز في التتويج ببطولة الدوري العام هذا الموسم متساوية جدًا.

وليد صلاح يتحدث عن فرص الأهلي وبيراميدز

قال وليد صلاح عبد اللطيف في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الزمالك ابتعد عن المنافسة على بطولة الدوري، ولكن بيراميدز والأهلي لديهما نجوم كثر، وأعتقد أن نسب تتويجهما بالدوري متساوية".

وتابع: "مباراتا الأهلي وبيراميدز في الدوري سيكون لهما عاملًا كبيرًا في حسم صاحب بطولة الدوري، ولكن أعتقد أن الظهير الجماهيري سيكون له عامل كبير، ويجب أن يكون لدى لاعبي فريق بيراميدز الخبرات اللازمة".

وأضاف: "الزمالك يحتاج مهاجم وظهير أيسر ومدافعين، أعتقد أن الزمالك يحتاج لـ 7 أو 8 مراكز.. عمر جابر أحد نجوم الفريق، ولكن عند إصابته لا يوجد له بديل، مثله مثل أحمد فتوح".

واختتم وليد صلاح عبد اللطيف تصريحاته قائلًا: "محمود علاء هو من اختار مغادرة نادي الزمالك، كرة القدم لا تعتمد على التاريخ، ولكن تكون هناك وجهة نظر المدير الفني".