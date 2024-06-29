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أحمد جودة - القاهرة - أعرب أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، عن سعادته بفوز فريقه على المقاولون العرب بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الدوري العام.

البنك الأهلي: تجديد الثقة في طارق مصطفى كان قرارًا صحيحًا

قال أشرف نصار في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الفريق بدأ يظهر في المستوى الحقيقي له، لدينا جهاز فني على أعلى مستوى، واللاعبون على قدر المسئولية".

وأضاف: "سنحاول الفوز في مبارياتنا القادمة في الدوري من أجل أن ننهي الموسم في مركز يليق بنادي البنك الأهلي".

وتابع: "قرارات تغيير الأجهزة الفنية كانت من أصعب القرارات، والأيام أثبتت أننا كنا على صواب عند تجديد الثقة في الجهاز الفني بقيادة طارق مصطفى، وهو مشروع كبير مستمر معنا".

وأتم أشرف نصار تصريحاته قائلًا: "الفترة الماضية كنا نتقدم في الأهداف، لكننا لا نركز في الدقائق الأخيرة، مما تسبب في عدة نتائج سلبية، والجهاز الفني عمل على تصحيح ذلك".