نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب هولندا يقلب الطاولة على بولندا في يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح المنتخب الهولندي لكرة القدم بقيادة رونالد كومان مدرب الفريق في تخطي عقبة نظيره البولندي بهدفين مقابل هدف.

منتخب هولندا يفوز على بولندا 2-1

ونجح المنتخب البولندي في بداية اللقاء من تسجيل أول أهداف اللقاء في الدقيقة 16 من زمن المباراة.

وجاء الهدف عن طريق ادم بوكسا مهاجم المنتخب البولندي، برأسية قوية سكنت مرمى الفريق الهولندي.

واستطاع منتخب هولندا تعديل النتيجة في الدقيقة 29 من عمر اللقاء عن طريق كودي جاكبو.

وجاء الهدف من تصويبة قوية من خارج حدود منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة مع ناثان أكي.

وأضاف فوتر فيغورست مهاجم المنتخب الهولندي الهدف الثاني لصالح منتخب بلاده بتصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وبهذا الفوز تصدر منتخب هولندا المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، متفوقا على منتخب بولندا، وفي انتظار مباراة المنتخب الفرنسي ومنتخب النمسا المقرر اقامتها غدًا الأثنين.